La pista ciclabile e pedonale di Arzachena collegherà Cannigione con Palau

Avanzano i lavori per la pista ciclabile e pedonale del Comune di Arzachena che da Cannigione arriverà fino al confine con Palau.

“A fine maggio sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della pista ciclopedonale dalla località La Conia sino alla spiaggia di Mannena per un importo di 1 milione e 248 mila euro di fondi concessi al Comune di Arzachena dall’Unione dei Comuni Alta Gallura. Il progetto generale prevede il completamento della pista sino ai confini con il Comune di Palau, per cui è già stato accordato un ulteriore finanziamento tramite la Regione Sardegna di 2 milioni e 900 mila euro da concretizzare con separato progetto e appalto”.

L’assessore Azzena

“Dopo 6 anni di trattative, rielaborazioni progettuali, problemi legati ai vincoli idrogeologici e alle procedure di esproprio dei terreni – annuncia l’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena -, finalmente il Comune di Arzachena e l’Unione dei Comuni Alta Gallura riprendono i lavori sulla pista ciclopedonale, che dal lungomare Cannigione-La Conia, passerà per Tanca Manna e arriverà sino alla spiaggia di Mannena entro la prossima primavera. Da un mese sono in corso i lavori di pulitura dei terreni e degli alvei dei fiumi che attraversano il percorso”.

“Inoltre, nel 2024 abbiamo ottenuto un nuovo finanziamento per completare la pista sino ai confini con Palau. Si tratta di un’opera che porta un incredibile valore aggiunto alla destinazione e punta allo sviluppo dei servizi del territorio anche in chiave di un turismo sostenibile in tutte le stagioni. La pista comprende una corsia per il transito pedonale e due corsie (una per senso di marcia) per il transito ciclabile ampia 3 metri e mezzo”.

“In alcuni piccoli tratti sono previsti percorsi misti pedonali e ciclabili, dove lo stato dei luoghi non consente larghezze superiori. Lo sviluppo avviene sul lato a mare della strada litoranea La Conia-Le Saline e si sviluppa in adiacenza al tracciato stradale con l’allargamento di alcuni ponti esistenti. In generale, la tipologia di intervento prevede l’ampliamento della strada a monte e la realizzazione della pista nella parte a valle. Il nuovo percorso sarà pavimentato con un conglomerato bituminoso e una resina acrilica colorata di finitura”.

