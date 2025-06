Olbia ricorda Tommy Rossi: musica e donazioni al Giovanni Paolo II

Olbia ricorda lo speaker radiofonico Tommy Rossi a un anno dalla scomparsa

Giovedì 3 luglio, alle ore 11,30, nella hall di ingresso dell’ospedale Giovanni Paolo II, Olbia ricorderà Tommy Rossi. Donatore Avis, fondatore di “non mollare mai”, speaker radiofonico e di innumerevoli iniziative artistiche e sociali.

“All’evento parteciperà’ la cantante Maria Giovanna Cherchi, che quest’anno festeggia 30 anni di carriera, e Daniele Gala che ha appena pubblicato il nuovo album, che proporranno brani del loro repertorio.

A fare da cornice all’iniziativa ci sarà la rappresentanza dei gruppi folk: di Berchiddeddu Valle di Oleva’, Olbia e Sa Castanza. Tutti gli artisti partecipanti, gruppi inclusi, hanno rinunciato al compenso, neppure a titolo di rimborso spese”.

“L’evento è promosso: dal reparto di Oncologia Asl Gallura, Avis Olbia, Archivio Mario Cervo, associazione oncologia Paolo Secchi-Non mollare mai, alle quali Tommy e’ stato particolarmente legato nella sua intensa esistenza.

L’Avis Olbia, nella stessa mattinata, a partire dalle 8 del mattino, organizzerà una donazione straordinaria al CT, intitolata “Tommy for life”, per celebrare in modo concreto ed efficace, il ricordo di un grande donatore, di un grande uomo”.

“I promotori hanno deciso di organizzare l’evento all’interno dell’ospedale perché Tommy tanto si è prodigato per ottimizzare l’area di accoglienza del reparto di oncologia. L’invito è esteso a tutto il personale ospedaliero e ai degenti, nonché a coloro che vorranno condividere questo momento di ricordo e di speranza. L’invito verrà esteso a tutte le autorità civili e militari”.

