Il cinema di Arzachena nell’auditorium.

Il cinema torna ad Arzachena. Venerdì 15 novembre verrà inaugurato cineAMA il nuovo servizio cinematografico presso l’AMA, Auditorium Multidisciplinare Arzachena, gestito dall’associazione culturale Deamater.

Grazie all’accordo con il Modis Moderno distribuzione, infatti, la sala potrà offrire una programmazione settimanale e con i migliori titoli in uscita. Un passo importante per la comunità di Arzachena che d’ora in poi potrà usufruire del suo auditorium per assistere alle pellicole del momento.



CineAMA sarà attivo dal giovedì alla domenica, con due proiezioni il giovedì e venerdì (ore 19 e 21) e tre il sabato e la domenica (ore 17, 19 e 21). “Siamo particolarmente contenti e orgogliosi – commenta la direttrice Marianna Deiana – di portare avanti il progetto AMA con la Modis di Alessandro Murtas, una delle imprese di distribuzione più importanti in Sardegna con la quale riusciremo ad offrire un servizio d’eccellenza. CineAma permetterà finalmente alla comunità di poter assistere a diversi film in uscita senza bisogno di spostarsi altrove”.

L’auditorium di Arzachena è già un punto di riferimento per la cultura in Gallura, aperto 7 giorni su 7. Il cinema si aggiunge alle altre attività che animano lo spazio, dal teatro alla formazione artistica curata dall’Accademia Arte Arzachena.

(Visited 187 times, 188 visits today)