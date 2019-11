L’ipotesi della Regione dopo lo stop di Air Italy.

La convocazione è arrivata per mercoledì prossimo. La Regione ha indetto la riunione del Comitato paritetico per il monitoraggio del trasporto aereo. Il caso Air Italy e la sospensione della continuità territoriale durante i lavori dell’aeroporto di Olbia ha avuto l’effetto di una detonazione negli uffici dell’assessorato ai Trasporti.

Che mai si sarebbe aspettato di dover affrontare una nuova grana sui collegamenti aerei a distanza di così poco tempo, ovvero dopo quella della scorsa estate. L’obiettivo è convincere Alitalia ad aumentare il numero dei voli giornalieri da Alghero su Roma e Milano per compensare la sospensione dei collegamenti da Olbia.

Ma il problema, come sa l’assessore Giorgio Todde, è molto più vasto. E riguarda la sospensione annunciata di Air Italy dei collegamenti in regime di continuità dal prossimo 16 aprile. Per questo motivo lo stesso governatore Christian Solinas ha fatto pressioni perchè vengano accelerati i tempi della nuova gara.

Manca l’avvallo del Ministero sulla bozza per poi passare alla visione della Comunità europea. Un iter tortuoso, che sicuramente la situazione degli ultimi giorni con il punto fermo messo da Air Italy non agevola.

