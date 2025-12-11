Nuove reti idriche a San Teodoro, disagi per i cittadini

Le nuovi reti idriche a San Teodoro.

Una nuova fase degli interventi sulle infrastrutture idriche sta interessando San Teodoro, dove prosegue il programma di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti. Nel corso della giornata, i tecnici di Abbanoa stanno portando avanti il collegamento delle condotte di recente realizzazione in via Lu Rattali, via Toscana e vicolo Lavru, procedendo al tempo stesso alla dismissione delle tubazioni ormai datate.

Per permettere l’esecuzione dell’intervento, dalle 8:30 alle 17 è stata disposta la sospensione del flusso sulla linea che serve le utenze del territorio comunale. Durante questa fascia oraria si prevede la possibilità di riduzioni di pressione e brevi interruzioni dell’erogazione idrica, fenomeni che potrebbero interessare l’intero centro abitato. La normale distribuzione verrà ripristinata non appena le operazioni saranno completate.

Il Gestore ha comunicato che sarà prestata particolare attenzione nel limitare la durata della sospensione, con l’intenzione di ristabilire il servizio anche prima dell’orario previsto qualora i lavori procedano più rapidamente del previsto. Eventuali irregolarità potranno essere segnalate al numero verde 800/022040, attivo in ogni momento della giornata. Alla riattivazione del servizio potrebbe verificarsi una temporanea torbidità dell’acqua, legata alle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte interessate dagli interventi.

