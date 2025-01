Vuole suicidarsi nella sua casa a Olbia, carabinieri la salvano

La donna è stata salvata dal tentato suicidio a Olbia.

Una donna ha tentato il suicidio a Olbia, ma i carabinieri sono riusciti a salvarla. Si trovava nella sua abitazione in preda alla disperazione e in stato alterato dall’alcol, la mattina del 3 gennaio, quando la donna ha composto il numero unico di emergenza 112, per chiedere aiuto.

I carabinieri sono riusciti a far cambiare idea alla donna, che soffre di depressione, aiutandola a desistere dalla sua intenzione. In preda alle lacrime e ad un forte stato di agitazione, da sola presso la propria dimora, ha parlato del suo profondo stato di angoscia.

I carabinieri si sono messi in contatto con l’olbiese, intenzionata a porre fine al suo stato di dipendenza dall’alcol. Gli operatori della Centrale hanno immediatamente interpretato il tenore delle esternazioni ed il pianto di sottofondo come una richiesta di aiuto in un momento disperato, aiutando così la donna e salvandola.

