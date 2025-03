Confcommercio punta su Arzachena, un incontro sulla nuova sede

Appuntamento ad Arzachena per Confcommercio Gallura

Un importante appuntamento di Confcommercio Gallura ad Arzachena per puntare su quel territorio e aprire una nuova sede. per il rilancio del comparto commerciale e turistico della Gallura è in

programma per mercoledì 12 marzo 2025, alle ore 15:00, presso la Sala Nexus del Comune di Arzachena.

L’incontro, promosso da Confcommercio Gallura, sarà un’occasione strategica per mettere insieme gli

operatori del settore, scambiarsi opinioni sulle sfide e opportunità del territorio e presentare le nuove

strategie di sviluppo.

Verso una nuova sede ad Arzachena

“Uno dei momenti chiave dell’incontro sarà dedicato alla volontà di aprire una nuova sede di

Confcommercio nel centro storico di Arzachena. Un investimento simbolico e strategico che

rappresenterebbe un passo significativo per rafforzare il ruolo dell’associazione nel valorizzare il centro

come punto di riferimento per lo sviluppo economico locale. L’obiettivo è avviare un progetto virtuoso,

che possa in futuro concretizzarsi e diventare un modello replicabile in tutte le località limitrofe,

attraverso azioni di animazione territoriale ed eventi che coinvolgano non solo il centro di Arzachena, ma

anche Cannigione, Baja Sardinia, Porto Cervo e Abbiadori”.

“L’incontro sarà l’occasione per discutere di un nuovo modello di sviluppo integrato, che punti a unire

Arzachena con l’entroterra della Sardegna, mettendo a sistema tutte le opportunità che il territorio offre.

Questo approccio mira a valorizzare ogni realtà locale, favorendo sinergie tra gli operatori economici per

rendere il tessuto imprenditoriale più forte e coeso”.

Il nuovo direttivo

“Durante l’assemblea, il presidente della territoriale Alessandro Carta presenterà il nuovo direttivo di

Confcommercio Gallura, recentemente insediato, che guiderà l’associazione nei prossimi anni. Saranno

inoltre illustrate le nuove convenzioni siglate con partner strategici, come Grimaldi Lines, che offrirà

sconti sui biglietti per tutti gli associati e i loro clienti, e il Mater Olbia, oltre ad altre collaborazioni che

garantiranno vantaggi concreti agli esercenti del territorio. Verranno anche presentati i corsi gratuiti a

disposizione dei soci, un’importante opportunità di formazione e aggiornamento professionale per gli

operatori del commercio e del turismo”.

“La forza di Confcommercio risiede nel numero e nella partecipazione attiva degli imprenditori locali.

Per questo, l’Associazione invita tutti gli operatori del Commercio e del Turismo di Arzachena, Telti e

Sant’Antonio di Gallura a prendere parte all’incontro, per contribuire attivamente alla costruzione di un

sistema economico più solido, con maggiore rappresentatività e risorse per lo sviluppo del territorio.

Confcommercio è pronta a investire e a supportare le imprese locali: partecipare significa dare voce alle

esigenze del settore e costruire insieme il futuro del commercio in Gallura”.

