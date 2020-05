Air Italy, l’incontro tra il sub commissario Carzedda e i sindacati sul futuro dei lavoratori

L’incontro convocato per venerdì.

Considerata la perdurante incertezza circa la procedura di liquidazione in bonis e il futuro di Airitaly e dei suoi lavoratori, le segreterie Territoriali Confederali e di Categoria Cgil – Cisl, Uil e Ugl hanno richiesto al sub commissario della Zona Omogenea Olbia Tempio di convocare, nelle modalità consentite per legge, un incontro con gli assessori e iconsiglieri Regionali espressione di questo territorio, al fine di pianificare le più opportune iniziative volte alla salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti della compagnia aerea.

Il sub commissario Pietro Carzedda, in continuità rispetto all’iniziativa promossa il 21 febbraio scorso nell’aula consiliare della Provincia, ha prontamente accolto la nostra richiesta e si è immediatamente attivato nel mettere in piedi l’incontro, in videoconferenza, per venerdì 8 maggio alle ore 11.L’incontro sarà l’occasione per ribadire con forza le ragioni dei

lavoratori, ragionare sull’esito del confronto con i liquidatori e sollecitare la Regione Sardegna ad un tempestivo intervento.

