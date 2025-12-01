Competenze digitali, un corso gratuito ad Arzachena

Ad Arzachena parte un corso di formazione gratuito per le competenze digitali

Ad Arzachena arriva un corso di formazione gratuito per il potenziamento delle competenze digitali dei cittadini.

L’Amministrazione Comunale di Arzachena, in collaborazione con la società NetworkVision e su impulso della delegata alle Politiche del Lavoro, Daniela Desogus, promuove un percorso formativo specialistico e gratuito destinato ai residenti del Comune. L’iniziativa rientra nelle politiche attive del lavoro volte a incrementare l’occupabilità e l’adattabilità professionale dei cittadini nell’attuale panorama tecnologico.

Il corso è stato concepito per fornire una preparazione avanzata sulle competenze digitali maggiormente richieste dal mercato, risultando essenziale per la modernizzazione delle competenze professionali. Il programma didattico si articola attorno a tre aree tematiche fondamentali:

Utilizzo di fogli di calcolo a livello avanzato: focus sull’analisi, la gestione e l’interpretazione dei dati attraverso software specifici, competenza trasversale e indispensabile in qualsiasi contesto aziendale. Cyber security: acquisizione dei principi basici della sicurezza informatica finalizzata alla protezione dei dati e alla prevenzione delle vulnerabilità digitali. Intelligenza artificiale (IA): comprensione dei fondamenti dell’IA e delle sue applicazioni pratiche per l’ottimizzazione dei processi lavorativi e quotidiani.

Il termine ultimo per la ricezione delle domande è fissato per le ore 13:00 del 19 dicembre 2025.

Il bando ufficiale e la modulistica necessaria per la presentazione della domanda sono disponibili per il download sul portale istituzionale del Comune di Arzachena.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a cogliere questa opportunità di qualificazione professionale, elemento cruciale per il sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio.