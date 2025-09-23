Le cisterne abbandonate di Baja Sardinia, giganti dimenticati

Baja Sardinia e le cisterne abbandonate

Le cisterne dimenticate di Baja Sardinia: un “gigante addormentato” restano sempre in attesa di un futuro che non arriva.

Costruite tra il 1903 e il 1914, queste gigantesche cisterne non avevano nulla a che fare con l’ospitalità turistica, ma erano un elemento vitale per la logistica militare nel nord della Sardegna. Il loro compito era raccogliere l’acqua da una sorgente naturale a monte per poi rifornire le fortificazioni militari e le navi della Marina. Da un molo oggi demolito, le bettoline, piccole imbarcazioni cisterna, caricavano l’acqua per trasportarla fino alla base di La Maddalena, garantendo una risorsa fondamentale in un’area strategicamente cruciale. In momenti di siccità, l’acqua delle cisterne veniva utilizzata anche per la popolazione civile.

Niente recupero

Con la fine della loro utilità militare, il complesso è stato via via dimenticato, rimanendo un “gigante addormentato” mentre tutto intorno prendeva vita la Costa Smeralda. La zona di Cala Battistoni, con il suo nome originario, è stata ribattezzata “Baja Sardinia” e trasformata in una delle mete turistiche più esclusive d’Italia. Per decenni, le cisterne hanno osservato in silenzio la trasformazione, circondate da un paesaggio che si evolveva a un ritmo vertiginoso.

Il Polo Museale mai realizzato

Nonostante un ambizioso progetto partito nel 2020 per trasformare il sito in un Polo Museale della Marina Militare, le cisterne sono ancora in stato di abbandono. L’obiettivo, nato da una sinergia tra il Comune di Arzachena, il Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio, era recuperare le strutture e trasformarle in un centro di divulgazione storica e culturale. Il progetto avrebbe dovuto raccontare non solo la storia del sito, ma anche l’importanza della Marina Militare nella storia sarda e italiana. Tuttavia, a distanza di anni, il progetto non ha ancora visto la luce. Il “gigante addormentato” continua ad attendere, con il suo potenziale di rinascita ancora irrealizzato.

