Marciapiedi in dirittura d’arrivo in via Roma a Olbia

I lavori dei marciapiedi di via Roma a Olbia.

Manca sempre meno alla fine dei lavori per la realizzazione dei marciapiedi di via Roma. Da tempo in questa strada principale della città si trovavano in forti condizioni di degrado, rendendo da anni la via difficilmente percorribile da parte di alcune categorie di pedoni.

Infatti quei marciapiedi erano pericolosi e impraticabili per disabili o per chi porta i bambini a spasso col passeggino. Di conseguenza, anche una semplice passeggiata si trasformava in una corsa agli ostacoli. Gli interventi di rifacimento dei marciapiedi erano cominciati un anno fa nella bassa via Roma, ovvero in zona del cimitero, dove sono stati sostituiti con altri più sicuri. Ora anche il primo pezzo del viale sarà presto completato, rimuovendo i vecchi marciapiedi da anni in pessime condizioni e privi di scivoli.

