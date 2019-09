La discarica scoperta nella strada del depuratore del Liscia.

Una di quelle scene che non vorremmo mai vedere, a cui, invece, siamo purtroppo molto spesso abituati. Cumuli di rifiuti ovunque. Sacchi della spazzatura. Mattoni e calcinacci provenienti probabilmente da una ristrutturazione. Persino un materasso matrimoniale. L’ennesima discarica a cielo aperto si trova nel territorio di Arzachena e precisamente nella strada che porta al depuratore della diga del Liscia.

Percorrendo la provinciale con l’auto lo scenario è di quelli che ricorda il degrado più pieno. Una striscia lunghissima di rifiuti. Si capisce che in molti, in questi anni, hanno scambiato il verde delle cunette per il loro cassonetto privato. Una quantità di spazzatura difficile anche da differenziare allo stato attuale, ma che certo non può rappresentare una bella immagine per il territorio.

