Incidente ad Arzachena con due donne ferite

Due donne sono rimaste ferite nello schianto tra due auto lungo la strada che collega Arzachena con la Costa Smeralda. I vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sono intervenuti verso le 13 all’incrocio tra le statati 73 e 59 per un incidente stradale.

Due auto, per cause in accertamento, si sono scontrate al bivio per Olbia e San Pantaleo. Nell’incidente sono rimaste ferite la conducente di un mezzo e la passeggera dell’altro. Entrambe sono finite al Pronto soccorso per accertamenti. Ci sono stati disagi per la viabilità durante l’intervento di messa in sicurezza e i rilievi da parte della Polizia stradale di Olbia.

