Ennesimo incidente vicino ad Arzachena, tre feriti in ospedale

Ancora un incidente sulla strada di Arzachena.

Un incidente stradale si è verificato oggi all’altezza del bivio di Santa Teresina, lungo la strada provinciale 59. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro, lasciando tre persone ferite. I feriti sono stati immediatamente assistiti dal personale del 118-Areus, che ha provveduto alle prime cure e al trasporto in ospedale.

La squadra 12A del Distaccamento dei vigili del fuoco di Arzachena è intervenuta per mettere in sicurezza le auto e per collaborare con le forze dell’ordine presenti. Per uno degli occupanti gravemente ferito è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per un rapido trasporto in una struttura sanitaria adeguata. Sul luogo sono accorsi anche gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incidente.

