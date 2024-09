Beffa all’ultimo secondo per l’Ilva, il Savoia si impone per 2-1

L’Ilva perde 2-1 col Savoia

Beffa per l’Ilva a Torre Annunziata: il Savoia segna all’ultimo secondo e per i maddalenini è la seconda sconfitta di fila. “Tanto rammarico”, ammette il mister Cotroneo a fine gara. Troppe occasioni sbagliate per passare in vantaggio, fino alla beffa finale.

“Una sconfitta incredibile, al termine di una partita nella quale il pari ci sarebbe andato stretto – spiegano dalla pagina Facebook dell’Ilvamaddalena -. Subito avanti gli ospiti, prima del pari di Blazevic. Nel secondo tempo dominio dei ragazzi di Cotroneo, che almeno in tre occasioni mancano gol che sembrano fatti. Al sesto di cinque minuti di recupero la beffa, veramente amarissima“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui