Lo stop all’ecocentro di Cannigione.

Stop al ritiro di monitor e piccoli elettrodomestici a Cannigione. La gestione dei rifiuti relativa ad alcuni tipi di materiale ad Arzachena ha subìto una battuta d’arresto forzata che coinvolge direttamente l’ecocentro di via Livorno. Attraverso una recente comunicazione, è stata resa nota la sospensione temporanea del servizio di conferimento per specifiche categorie di apparecchiature fuori uso.

Cosa è successo.

Il blocco riguarda nel dettaglio i raggruppamenti R3, ovvero monitor e televisori, e R4, che comprende i piccoli elettrodomestici di uso quotidiano. L’interruzione del servizio non appare legata a mancanze dell’amministrazione comunale o della società De Vizia, attuale gestore dell’igiene urbana sul territorio. La problematica risiede invece in una criticità strutturale che interessa i sistemi collettivi dei consorzi RAEE. Si registra infatti un rallentamento nelle operazioni logistiche curate dai trasportatori incaricati del ritiro presso le stazioni ecologiche. Poiché lo svuotamento dei container stoccati nei centri di raccolta dipende esclusivamente dalle tempistiche programmate da tali vettori nazionali, il saturarsi degli spazi impedisce attualmente l’accettazione di nuovi rifiuti di questo tipo.

Questa situazione di stallo non rappresenta un caso isolato limitato alla realtà locale di Arzachena. Il disagio si inserisce in un contesto di difficoltà più ampio che sta colpendo numerose strutture comunali, con una particolare incidenza nelle regioni del sud Italia e nelle isole maggiori. Le limitazioni nei collegamenti e le complessità logistiche legate ai trasporti verso i centri di trattamento finale sembrano essere la causa principale di questo rallentamento nella filiera del riciclo dei componenti elettronici.

Cosa fare.

Al fine di evitare inutili spostamenti e il rischio di abbandoni di rifiuti nell’ambiente, la cittadinanza è invitata a monitorare i canali ufficiali per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla ripresa delle regolari attività di conferimento. Per chiarimenti specifici o per verificare lo stato del servizio nei prossimi giorni, restano a disposizione l’ufficio della società De Vizia situato in via Marconi ad Arzachena, il numero verde dedicato 800 194 925 e l’indirizzo di posta elettronica istituzionale del gestore.

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