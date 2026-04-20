Servitù militari, la preoccupazione dei sardisti a Santa Teresa

20 Aprile 2026

di Antonio Pauciulo

Preoccupazione dei sardisti di Santa Teresa per le servitù militari.

Il Partito Sardo d’Azione di Santa Teresa Gallura esprime “forte preoccupazione” per le notizie relative a un possibile ampliamento o a una nuova disciplina delle servitù militari nell’isola, emerse anche sulla stampa regionale.

“La Sardegna continua a sopportare un peso sproporzionato rispetto al resto del territorio nazionale – si legge nel comunicato -. Con ampie porzioni di territorio vincolate a uso militare e conseguenze evidenti sul piano ambientale, economico e sociale”.

Per questo motivo, il partito chiede un intervento a livello nazionale: “Chiediamo all’onorevole Dario Giagoni di farsi promotore di un intervento urgente in Parlamento, al fine di chiarire la posizione del Governo e tutelare gli interessi del popolo sardo”.

Il PSd’Az sottolinea inoltre la necessità di “avviare un confronto serio e trasparente, che metta al centro la salvaguardia del territorio e il diritto delle comunità locali a decidere del proprio futuro”, evitando “scelte calate dall’alto”. Il movimento assicura infine che continuerà a vigilare sulla vicenda e a sostenere iniziative per “garantire equilibrio, rispetto e sviluppo sostenibile per la Sardegna”.

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