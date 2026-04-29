Emergenza rifiuti ad Arzachena: ecocentro di Naseddu resta chiuso

Caos ad Arzachena per la chiusura dell’ecocentro di Naseddu.

Mentre la stagione turistica entra nel vivo ad Arzachena, l’ecocentro di Naseddu continua a rimanere inaccessibile ai cittadini. A causa di ciò l’intera pressione del sistema di smaltimento è concentrata sull’unica struttura operativa di Cannigione.

Cosa succede all’ecocentro di Naseddu.

Il cancello metallico dell’ecocentro, ad Arzachena, rimane ostinatamente chiuso, trasformandosi in un simbolo di incertezza per la comunità locale proprio nel momento di massima necessità. Con l’approssimarsi della stagione estiva, un periodo in cui il flusso turistico ha già iniziato a far registrare numeri importanti, la gestione dei rifiuti sta diventando una sfida quotidiana sempre più ardua.

La chiusura prolungata della struttura impedisce il conferimento di tutte quelle tipologie di scarti che non possono essere gestite attraverso il normale servizio porta a porta. A destare perplessità è soprattutto la discrepanza tra le rassicurazioni iniziali e lo stato dei fatti. Inizialmente, infatti, era stato prospettato che lo stop fosse necessario per consentire un importante intervento di ampliamento e un migliore allestimento tecnico del sito. Tuttavia, l’osservazione diretta dell’area suggerisce uno scenario opposto. Oltre la recinzione non si scorge alcun cantiere in attività e non vi è traccia di lavori in corso. Al contrario, il sito appare svuotato di ogni attrezzatura, con i cassoni per la raccolta che sono stati portati via, lasciando i piazzali desolatamente deserti.

Ecocentro di Cannigione sotto pressione.

In questo scenario di stallo, l’unico polmone operativo del territorio resta l’ecocentro di Cannigione. Nonostante il personale stia lavorando a pieno ritmo, è evidente che la struttura sia chiamata a sopportare un carico di lavoro sproporzionato, dovendo assorbire l’intera domanda dell’area urbana di Arzachena e delle zone limitrofe. La concentrazione di tutto il conferimento in un unico punto di raccolta rischia di generare rallentamenti e un generale sovraffollamento che mal si concilia con l’efficienza richiesta a una località a forte vocazione turistica.

Disagi nel territorio.

Il disagio tra i residenti e gli operatori economici è palpabile e molti segnalano le difficoltà logistiche nel dover trasportare i rifiuti ingombranti o speciali verso la frazione costiera. Ad oggi, le reali motivazioni che impediscono il ripristino di Naseddu o l’inizio effettivo degli interventi annunciati rimangono poco chiare, lasciando spazio a interrogativi sulla durata di questo disservizio.

L’auspicio della cittadinanza è che si intervenga con la massima urgenza per ripristinare la piena funzionalità del centro, una necessità strategica per evitare che la gestione dei rifiuti comprometta il decoro urbano e l’efficienza di un servizio essenziale proprio nel cuore dell’estate.

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