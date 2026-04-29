La stazione di Olbia è la prima in Italia ad avere un’area cani

Novità alla stazione ”Terranova” di Olbia.

La nuova stazione di Olbia diventa sempre più innovativa. La Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha completato la riqualificazione del piazzale migliorando così l’accessibilità, ma anche i servizi di questa importante infrastruttura cittadina. Lo scalo ferroviario olbiese sarà il primo in Italia ad avere un’area per cani e diventerà modello nel Paese per aver introdotto questo indispensabile servizio per gli animali domestici.

Gli interventi.

Gli interventi di questo periodo sono stati messi in atto per migliorare accessibilità, intermodalità e qualità dello spazio urbano. La riorganizzazione delle aree ha previsto l’avvicinamento dei parcheggi per le persone a ridotta mobilità e kiss & ride all’ingresso della stazione, l’inserimento di un nuovo stallo bus per l’integrazione con il trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano, compresi i collegamenti con l’aeroporto, la razionalizzazione di nuovi stalli auto con ampliamento della banchina bus e la realizzazione di attraversamenti pedonali sopraelevati per garantire maggiore sicurezza e comfort ai viaggiatori.

L’area cani.

Inoltre, è stata realizzata la prima area cani in ambito stazione in Italia, ampliando ulteriormente i servizi a disposizione dell’utenza e della comunità. Gli interventi sono il risultato della collaborazione tra strutture aziendali e amministrazione comunale, nell’ambito dell’impegno di RFI a rafforzare il ruolo delle stazioni come infrastrutture al servizio della mobilità e del territorio. Un’altra novità è il trasloco del capolinea di via Vittorio Veneto nel piazzale della stazione.

La stazione vecchia.

Sono in corso anche i lavori nella storica stazione della città, che si trova dietro il palazzo dell’Università, che fu la sede della Standa. Qui nasceranno zone verdi, spaziosi piazzali che si armonizzeranno con il sottopasso ferroviario che collegherà le due stazioni e due quartieri di Olbia. Inoltre sono in corso gli interventi per realizzare nuovi marciapiedi.

L’area cani

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui