Anche Elio ad Arzachena per il progetto Aidos

Arzachena apre le porte all’autunno con il concerto di Elio, Istentales, Tenores di Neoneli e Orlando ed Eliseo Maxia. Appuntamento sabato 28 settembre 2024, alle 21, in piazza Risorgimento col progetto che si chiama Aidos: “Aprire un varco”.

“Elio salirà sul palco per interpretare i suoi brani più noti nella versione del canto a tenores, oltre a cantare il repertorio del noto gruppo isolano Istentales, in scena da 30 anni – annunciano dal Comune di Arzachena -. Sarà uno spettacolo coinvolgente di oltre due ore all’insegna della “sardità vera”, come amano definirla i protagonisti di questo show, con suoni, musica, parole e balli della nostra tradizione”.

“In scaletta “La terra dei cachi”, “Burattino senza fichi”, “Shpalman”, “Istentales”, “Deo no Isco”, “L’inno per i sardi”, che ha avuto oltre 500 mila visualizzazioni sui social media, e un omaggio a Pierangelo Bertoli con la canzone “A muso duro”. L’evento è promosso dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni”.

