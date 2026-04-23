Nuovo asfalto nelle strade di Arzachena, al via i lavori

I lavori nelle strade di Arzachena.

Ad Arzachena sono stati avviati interventi di riqualificazione e bitumatura che interessano via Lu Lioni e via Pitroni, nell’ambito del più ampio programma comunale dedicato alla manutenzione delle strade sterrate del territorio. Le opere rientrano in un piano di miglioramento della viabilità locale finalizzato a rendere più sicuro e funzionale il transito veicolare nelle aree periferiche e residenziali.

I lavori, già in fase di esecuzione, comportano inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale della zona interessata, dove il traffico potrebbe risultare rallentato o temporaneamente modificato fino al completamento delle operazioni. L’amministrazione comunale ha evidenziato la necessità di procedere con attenzione nelle aree di cantiere, invitando gli automobilisti a prestare particolare prudenza durante il transito. Per garantire lo svolgimento in sicurezza degli interventi e ridurre al minimo i disagi, è stata predisposta apposita segnaletica stradale che indica le modifiche alla viabilità e le aree soggette a lavori. I cittadini sono quindi invitati a seguire le indicazioni presenti sul posto, al fine di agevolare il regolare avanzamento delle attività.

Ulteriori dettagli relativi all’intervento e alle disposizioni adottate sono disponibili nell’ordinanza dirigenziale pubblicata nella sezione Albo Pretorio del sito ufficiale del Comune di Arzachena, dove è possibile consultare tutte le informazioni aggiornate riguardanti la gestione del cantiere e le eventuali modifiche alla circolazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui