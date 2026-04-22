Guasto e manutenzione, disagi con l’acqua a La Maddalena

I disagi con l’acqua a La Maddalena.

Un intervento programmato sulla rete idrica interessa il comune di La Maddalena, dove le squadre di pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro per eseguire operazioni di manutenzione sulla condotta situata in corso Vittorio Emanuele. Per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, si è resa necessaria la sospensione temporanea dell’erogazione sulla linea principale nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 14:30.

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Nel corso delle operazioni potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio in diverse zone del territorio. Le criticità potrebbero interessare via Trinità, via G. Gellone, via Roma, via Asquer, via Cairoli, via Ilva, via Volturno, via Marco Polo, via Calatafimi, via Petrarca, via Balilla, via Cappellini, via Colonnello Galliano, via Comandante Avegno, via Brigata Sassari, via Aspromonte, via Terralugiana, via Roma, via Raffaello Sanzio, via D. Corti, via Monte Rotondo, via Maggiore Leggero, via Alessandro Volta, via Ammiraglio Millelire, via Montebello, via Generale Zicavo, via Magenta, via Camillo Benso Conte di Cavour, via A. Viggiani, via T. Zonza, via Galileo Galilei, via Ugo Foscolo, via Eleonora d’Arborea, via Guglielmo Marconi, via Guerrazzi, via Monte Sinnai, via Razzoli, via Santa Maria, via Primo Longobardo, via Giulio Cesare, via Santo Stefano, via Domenico Millelire, l’isola di Budelli, via Balbo, via A. Magnaghi, via Giacomo Leopardi, via A. Spano e via Edmondo De Amicis.

A conclusione dei lavori il servizio tornerà regolare, con i tecnici impegnati a contenere il più possibile la durata dell’interruzione ed eventualmente ad anticipare la riattivazione qualora l’intervento dovesse terminare prima del previsto. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione non si esclude che l’acqua possa presentarsi temporaneamente torbida, a causa delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

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