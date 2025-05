Eolico off-shore, ad Arzachena si terrà un incontro pubblico

L’incontro sull’eolico off-shore ad Arzachena.

Sarà il tema dell’eolico off-shore, con tutte le sue implicazioni ambientali, economiche e sociali, a catalizzare l’attenzione della comunità di Arzachena nel corso di un incontro pubblico che si terrà sabato 17 maggio alle ore 11 presso la Sala Nexus, in via San Pietro, proprio accanto al municipio nel cuore del centro storico. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con il Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e si inserisce in un momento delicato per il territorio, messo di fronte a scelte che potrebbero modificarne in profondità l’identità e il paesaggio.

L’appuntamento si preannuncia come un’occasione di dialogo, confronto e consapevolezza, destinata a coinvolgere non solo i cittadini ma anche imprenditori, operatori del turismo e portatori d’interesse provenienti da tutta l’area. Dal municipio giunge un messaggio chiaro: è arrivato il tempo di informarsi, riflettere insieme, fare rete. Il dibattito sarà animato dall’esigenza condivisa di fare luce su progetti di notevole portata che riguardano il posizionamento di impianti eolici marini, in fase avanzata di approvazione, senza che i territori direttamente interessati – né a volte la stessa Regione – siano stati pienamente coinvolti nel processo decisionale.

Dietro all’incontro non si cela soltanto la volontà di comprendere le dinamiche in atto, ma anche quella di costruire, passo dopo passo, una risposta collettiva. L’obiettivo, fanno sapere gli organizzatori, è quello di individuare insieme possibili strategie per difendere e valorizzare l’ambiente costiero, proteggere il paesaggio, garantire uno sviluppo sostenibile e preservare la qualità della vita in Gallura. Un momento, dunque, che va ben oltre la semplice informazione, per diventare una tappa fondamentale di un percorso di cittadinanza attiva e partecipata.

