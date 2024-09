Estate in Fiore torna ad Arzachena.

Arzachena si è trasformata in un giardino con “Estate in Fiore”. Dal 6 al 8 settembre 2024, il Comune ha organizzato la X edizione dell’evento dedicato quest’anno a “L’Erosione costiera”, tema che sarà al centro del convegno della prima giornata, quella improntata alla divulgazione tecnico-scientifica.

La manifestazione, promossa dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, e dall’assessore al Turismo, Claudia Giagoni, vedrà diverse aziende florovivaistiche che trasformeranno il centro storico con le loro creazioni verdi. Le aziende sono la Evergreen, Isola Verde Giardini, Tecnoverde Garden, Sgaravatti Land Consortile, Garden Center Costa Smeralda e Vivai Carta. L’organizzazione è a cura di Crico Service.

Altri partner che partecipano all’evento sono Ge.se.co. Arzachena surl; S.c.e.a.s., gestore del servizio di igiene urbana; associazione Artechepassione; Cooperativa La Rosa di Gerico; biblioteca comunale Manlio Brigaglia e Rally Terra Sarda.

Soddisfatto è il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, il quale ha dichiarato che lo scopo della manifestazione Estate in Fiore è quello di ”gettare un ‘seme di sostenibilità’ con la trasformazione simbolica del nostro centro storico in un’oasi verde, ma anche divulgare progetti legati alla valorizzazione delle risorse naturali”.

Il fine è anche quello di coinvolgere l’opinione pubblica a temi ambientali, attraverso convegni, laboratori, presentazione di libri, che si alternano in questi tre giorni. Ogni anno, infatti, c’è una tematica e quest’anno si parla di erosione costiera e tutela delle spiagge sarde, coinvolgendo anche i turisti nel dibattito.

L’assessora al Turismo, Claudia Giagoni, ha dichiarato che “la tematica legata all’erosione costiera scelta per la decima edizione è in linea con i progetti di sostenibilità turistico“. Sono tanti i turisti che programmano le proprie vacanze proprio in vista di Estate in Fiore, che attira visitatori verso Arzachena e il suo centro storico.

