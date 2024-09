Le iscrizioni al Rally Terra Sarda.

Il Rally Terra Sarda ha aperto le iscrizioni. Dalla oggi e fino a mercoledì 25 settembre sarà possibile aderire all’appuntamento messo in programma da Porto Cervo Racing per le giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre, valido come ultima prova del Ter Series, come penultimo appuntamento del Ter – Tour European Rally e della Coppa Rally di Zona 10 e, con il 4° Rally Terra Sarda Storico, come manche conclusiva del Ter Historic. Sotto i riflettori del motorsport internazionale sarà ancora la Gallura, con sedici comuni coinvolti dall’evento.

La “finestra” dedicata alle adesioni, per il confronto storico, rimarrà invece aperta fino a lunedì 30 settembre, ultima giornata disponibile per partecipare ad un evento che preannuncia un gran ritorno d’immagine per praticanti e brand partner.

Il 12° Rally Terra Sarda ed il 4° Rally Terra Sarda Storico godranno di una rilevante portata mediatica grazie al coinvolgimento di Rally Dreamer Tv, struttura che fa riferimento all’emittente nazionale Sportitalia e che garantirà agli appassionati la diretta streaming dei due passaggi della prova speciale “Arzachena-Città del Vino-Ayla Project” (sabato ore 13:46 – 17:35) e di quelli in programma sulla “Porto Cervo-Costa Smeralda-Cala Costruzioni” (domenica ore 10:30 – 13).

Settantadue chilometri, distribuiti su dodici prove speciali: questi i contenuti che decideranno il 12° Rally Terra Sarda ed il 4° Rally Terra Sarda Storico, appuntamenti che – anche nella loro edizione 2024 – godranno di una programmazione volta ad avvicinare il pubblico al motorsport, grazie ad una serie di eventi collaterali che garantiranno alle eccellenze locali una vetrina di prestigio, a livello internazionale.

Porto Cervo Racing, come nelle precedenti edizioni, ha riservato agli equipaggi iscritti condizioni agevolate su trasporto e soggiorno: https://www.portocervoracing.it/web/rallyterrasarda/agevolazioni-equipaggi-2024/.

