La Maddalena resta senza comitati di quartiere: “Promessa non mantenuta”

Le dichiarazioni.

A La Maddalena i due candidati della lista del gruppo del sindaco Montella,

Stefano Cossu e Monia Doneddu, evidenziano la mancata attivazione dei comitati di quartiere.

“I comitati di quartiere – affermano i candidati Cossu e Doneddu – erano uno dei punti del programma elettorale dell’amministrazione Montella rubricati come obiettivo importante da realizzare in tempi brevi ma, dopo oltre quattro anni di mandato, non sono ancora stati realizzati”.

“Siamo convinti che le amministrazioni non vadano giudicate nei primi anni – sottolineano Cossu e Doneddu – perché è corretto dare il giusto tempo per portare a termine i risultati. Riteniamo che quasi quattro anni e mezzo, ovvero fine mandato, siano un tempo sufficiente per tirare le somme. Durante la stesura del programma elettorale eravamo tutti d’accordo sull’importanza di coinvolgere il paese e i cittadini nella vita politica tramite la creazione dei comitati di quartiere. Altra promessa non mantenuta insieme a quella di coinvolgere nella vita amministrativa anche i candidati della lista che non sarebbero stati eletti”.

“Oltre la grande delusione – concludono Stefano Cossu e Monia Doneddu – siamo veramente sconcertati nel vedere che si cerchi continuamente di far passare le aiuole, qualche prato inglese e due rotatorie come grandi opere di rilancio del paese”.

