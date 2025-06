Estate sicura ad Arzachena, controlli e regole per le spiagge

I controlli nelle spiagge di Arzachena.

Accessi regolamentati e maggiori controlli in vista della stagione estiva: è questa la strategia messa in campo ad Arzachena per proteggere le spiagge più fragili e garantire sicurezza a residenti e turisti. La Polizia locale ha avviato un piano di monitoraggio delle principali vie d’accesso ai litorali più affollati della Costa Smeralda, rilevando criticità soprattutto nelle aree di Capriccioli e Liscia Ruja.

Proprio a Capriccioli, considerato un habitat tra i più delicati del territorio, è stata disposta una limitazione agli ingressi: l’area sterrata sarà accessibile solo a mezzi di soccorso e forze dell’ordine, mentre i bagnanti dovranno utilizzare esclusivamente il parcheggio asfaltato gestito da Geseco. Un intervento necessario, secondo il sindaco Roberto Ragnedda, per tutelare ambiente e qualità della vacanza, ridurre l’erosione costiera e contenere l’impatto del turismo di massa.

Misure analoghe sono state adottate anche a Liscia Ruja, dove l’afflusso già in crescita ha spinto l’amministrazione a intensificare i controlli su viabilità, sicurezza balneare e raccolta dei rifiuti. L’obiettivo, ha ribadito il primo cittadino, è salvaguardare un patrimonio naturalistico che rappresenta la vera ricchezza del territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui