Fred de Palma e altri artisti, estate di concerti a La Maddalena

Fred De Palma, uno degli hit maker estivi più celebri in Italia, è pronto a conquistare il palco di La Maddalena. Il re del reggaeton italiano si esibirà il 13 luglio alle 22 in Piazza Umberto I e non ci sarà soltanto lui a celebrare l’estate maddalenina.

Il Comune ha annunciato, ieri, in una conferenza stampa, un calendario estivo ricco di eventi musicali e non solo. Ma si tratta soltanto di una prima parte del programma perché saranno annunciate altre date. Il primo appuntamento sarà il 21 giugno, alle 21:30, con “33 giri victory live”, che si svolgerà nel Mercato Civico.

Fred De Palma sarà il primo appuntamento di luglio, poi seguirà il carnevale estivo con dj locali, che si terrà il 18 luglio alle 22:30. Il 21 luglio, alle 22, ci sarà “Tutti pazzi per Rds” nello scenario di Piazza Umberto I. Seguirà “Into the mouths” il 24 luglio, alle ore 22, in Piazza Umberto I. Annunciate anche alcune date di agosto, con il concerto di Mimì, la vincitrice di X Factor in Piazza Umberto I, il 3 agosto, alle 22.

Ci sarà anche il concerto del rapper Tormento, il 9 agosto alle 22. Seguirà la data del 10 agosto (ore 22:30) con Neverland e a Ferragosto il Dj set Ava e Sayf. Il carnevale estivo tornerà il 18 agosto alle 22:30 e ci sarà il Dj set di Prezioso con un tuffo negli anni ’90. Il 20 ci sarà il Festival Maddalenino e il 30 il concerto di Rovazzi.

“Si tratta delle prime date alle quali si aggiungeranno altre proposte volte non solo ad accompagnare le serate estive – afferma l’Assessore al Turismo Gian Vincenzo Belli – ma anche con l’obbiettivo di prolungare la stagione almeno fino ad ottobre. Cercheremo di arricchire il calendario con proposte che possano accontentare tutte le fasce d’età e verranno spalmate in varie location della nostra isola. Utilizzeremo sia il Civico Mercato, Piazza Umberto I, gli Ex Magazzini Ilva e Piazza 23 Febbraio”.

