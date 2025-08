Allarme Febbre del Nilo, Arzachena rafforza la prevenzione

Le misure ad Arzachena per contenere la Febbre del Nilo.

Il Comune di Arzachena ha intensificato le misure di prevenzione contro la diffusione della West Nile disease (Febbre del Nilo) e del virus Usutu, entrambi trasmessi dalle zanzare infette. A seguito di un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Ragnedda, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Asl n. 2 Gallura, ha diffuso una serie di raccomandazioni e divieti per i cittadini, mirati a ridurre la proliferazione degli insetti vettori.

I virus della Febbre del Nilo e Usutu hanno un andamento stagionale, con picchi di attività nel periodo estivo-autunnale, in coincidenza con la massima presenza delle zanzare. Sebbene la maggior parte delle infezioni sia asintomatica o causi sintomi lievi, in rari casi possono verificarsi complicanze neurologiche gravi. L’ordinanza invita la cittadinanza a seguire alcune semplici ma fondamentali regole comportamentali per contrastare la proliferazione delle zanzare.

L’ordinanza.

Eliminare i ristagni d’acqua: L’acqua stagnante è l’ambiente ideale per la deposizione delle uova delle zanzare. Si raccomanda di svuotare regolarmente sottovasi, secchi, annaffiatoi, e di coprire ermeticamente cisterne e serbatoi. Trattare le aree di ristagno: In caso di impossibilità a svuotare contenitori o bacini d’acqua, è consigliabile l’uso di prodotti larvicidi specifici. Curare giardini e aree verdi: Mantenere l’erba corta, eliminare le sterpaglie e non lasciare cumuli di foglie può ridurre i luoghi in cui le zanzare adulte si rifugiano. Installare zanzariere: L’utilizzo di zanzariere a maglia fine su porte e finestre è una barriera efficace per impedire l’ingresso degli insetti nelle abitazioni. Il Comune di Arzachena invita tutti i residenti a prendere parte attivamente a queste azioni di prevenzione, sottolineando l’importanza di una collaborazione collettiva per tutelare la salute pubblica. I dettagli completi dell’ordinanza e tutte le regole da seguire sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui