Sapori, musica e tradizione con “Profumi di Vini a San Pasquale”

Al via Profumi di Vini a San Pasquale.

Una serata magica e indimenticabile: sabato 9 agosto 2025, la frazione di San Pasquale si animerà con l’evento “Profumi di Vini a San Pasquale”. Un appuntamento imperdibile che unisce le eccellenze enogastronomiche del territorio, musica di qualità e la ricchezza delle tradizioni locali.

A partire dalle ore 19:00, avrà inizio un percorso enogastronomico che delizierà i palati di tutti i partecipanti. I visitatori potranno gustare una varietà di piatti della tradizione sarda, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità: dal classico risotto alla marinara alla succulenta carne alla brace, passando per i calamari fritti e le immancabili patatine fritte. Per concludere in dolcezza, non mancheranno le tipiche seadas e le deliziose frittelle.

Il protagonista indiscusso della serata sarà il vino, con una selezione di cantine prestigiose che offriranno i loro migliori prodotti. Sarà un’occasione unica per degustare e scoprire i sapori e i profumi delle etichette di Masone Mannu, Mela, Demontis, Filigheddu, Ambrales, Castiglia, Sorace e Monte Rosa.

Ma “Profumi di VINI” non è solo gusto, è anche divertimento. Dalle ore 22:00, il palco si accenderà con “Gli assi della canzone italiana”, un affascinante viaggio musicale attraverso i più grandi successi della musica italiana. A seguire, un DJ set con DJ Vaient farà ballare tutti fino a tarda notte. L’evento sarà arricchito dalla presenza del gruppo folk “Città di Tempio”, che con i suoi balli e costumi tradizionali renderà omaggio alla cultura e alle radici sarde.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui