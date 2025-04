Derubati i piccoli atleti del Club Nautico Arzachena: cosa è successo

Le indagini sul furto ai ragazzi del Club Nautico Arzachena.

Sono in corso le indagini per risalire al furto degli zainetti ai giovani atleti del Club Nautico Arzachena, impegnati a Ostia dal 15 al 21 aprile nel Campionato Europeo Techno 293 di windsurf. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, i ragazzi si sono accorti la mattina stessa e hanno tentato di localizzare i cellulari rubati, scoprendo che si trovavano nella zona nord di Roma. Tuttavia, non è stato possibile recuperarli, essendo impossibile accedere alla proprietà privata in cui risultavano localizzati.

Le borse, chiuse in una zona chiusa adibita a deposito, sono letteralmente sparite. All’interno degli zaini c’erano documenti, cellulari e portafogli. Una brutta disavventura per i bambini, accompagnati dagli allenatori Luca Pirina e Dennis Porcu, che nel momento del furto erano impegnati nelle gare in mare. I ladri, probabilmente esperti, sono riusciti a introdursi forzando una zip laterale del tendone dove erano custoditi gli effetti personali.

Hanno prelevato soltanto alcuni zaini contenenti documenti e dispositivi elettronici, ignorando una cinquantina di altri zaini di atleti italiani e stranieri presenti. Nonostante il brutto episodio, i giovani del Club Nautico Arzachena hanno dimostrato grande forza di carattere, continuando a dare il massimo in gara.

