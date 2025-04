Nuovi marciapiedi in via Veronese: al via i lavori

Un quartiere di Olbia più sicuro con i nuovi marciapiedi.

Un tratto di via Veronese, a Olbia, avrà nuovi marciapiedi. Il 29 aprile cominceranno gli interventi di manutenzione e sistemazione viaria nella strada compresa tra l’incrocio di via Lamberti e la rotonda dell’Iperico, dove c’è la scuola. L’intervento rientra nell’ambito dell’“Accordo Quadro – Manutenzione e sistemazione viaria del territorio comunale di Olbia”, che prevede il rifacimento dei marciapiedi sul lato dei numeri civici pari.

L’ordinanza.

Per l’inizio dei lavori è stata firmata un’ordinanza con nuovi divieti e cambio di viabilità, tra cui il restringimento della carreggiata in tutto il tratto interessato; il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della strada, con rimozione coattiva dei veicoli in sosta abusiva. Saranno realizzati percorsi protetti per garantire il transito pedonale sicuro, permettendo l’accesso a residenti e attività commerciali.

Durante i lavori sara istituito il senso unico alternato, regolato da semafori mobili o da movieri, nei tratti dove sarà necessario. Chi non rispetterà le disposizioni contenute nell’ordinanza sarà soggetto a sanzioni previste dal Codice della Strada. La Polizia Locale vigilerà sull’applicazione delle norme.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui