Tre giorni di sapori e musica per il ritorno del Pig a Santa Teresa

Il ritorno del Pig a Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura si respira aria di festa con il ritorno di Pig – Primavera in Gallura, che animerà la cittadina dall’1 al 3 maggio. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco con il sostegno del Comune e la collaborazione di Salude & Trigu, Love Santa Teresa e l’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone, si presenta come un intenso viaggio sensoriale tra sapori, suoni e colori della tradizione sarda.

Gli stand dedicati alle eccellenze enogastronomiche locali, tra cui vini, birre artigianali e specialità culinarie, faranno da cornice a tre giornate scandite da musica dal vivo, dj set su vinile e spettacoli per grandi e piccoli. Il Pig, giunto alla settima edizione, rinnova la sua attenzione verso la sostenibilità grazie al coinvolgimento dell’Area Marina Protetta, che proporrà laboratori creativi e attività educative per avvicinare i più giovani al rispetto dell’ambiente e alla cultura artigianale.

Tra gli appuntamenti più attesi figura lo “Show Cooking – Il Mare in Pentola”, dove uno chef guiderà il pubblico alla scoperta delle alghe come ingrediente innovativo e salutare. Un’occasione, dunque, per celebrare la Sardegna attraverso il gusto, la musica e il rispetto per la natura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui