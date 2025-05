Dopo i vandalismi, un nuovo gioco al parco delle vittime di Cleopatra

Novità per i bimbi al parco XVIII Novembre di Arzachena.

Una novità attende i più piccoli al parco XVIII Novembre di Arzachena, quello dedicato alle vittime del ciclone Cleopatra. Il vecchio gioco, più volte danneggiato da atti vandalici e ormai usurato, è stato finalmente sostituito con un nuovo attrezzo multifunzionale dotato di percorso di arrampicata.

Il nuovo gioco consente ai bambini di eseguire una serie di movimenti utili allo sviluppo delle capacità motorie. Attraversare una trave, avanzare su elementi instabili, arrampicarsi, strisciare e appendersi sono solo alcune delle attività previste, che aiutano a migliorare la coordinazione in modo divertente e sicuro.

Per realizzare l’intervento, l’ufficio Ambiente del Comune ha investito 24 mila euro, cifra che ha coperto i costi di rimozione e smaltimento del vecchio impianto e l’acquisto e installazione del nuovo gioco da parte di una ditta specializzata. L’iniziativa è stata promossa dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni. L’amministrazione comunale, attraverso i social, ha invitato la cittadinanza a rispettare i beni pubblici, in particolare le attrezzature dei parchi giochi, pensate esclusivamente per l’uso da parte dei bambini.

