Sassari è più bella di Olbia…secondo ChatGpt

Ecco perché all’intelligenza artificiale non piace Olbia.

L’utilizzo di ChatGpt, molti programmi di intelligenza artificiale, sta avendo una grande diffusione e l’app negli anni si è molto perfezionata, riuscendo a rispondere a svariate domande, accedendo a qualsiasi informazione diffusa in rete. L’intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI riesce perfino ad elaborare risposte in base a opinioni personali.

Così abbiamo chiesto all’AI se è più bella Sassari o Olbia, ma secondo ChatGpt la città gallurese non regge il confronto con il capoluogo del Nord Ovest della Sardegna, sul piano estetico e storico. L’IA ci ha risposto che “Sassari ha un centro storico molto più ampio, con palazzi antichi, piazze suggestive come Piazza d’Italia, chiese barocche, e vicoli che conservano un’anima autentica. Si respira un passato nobile e universitario. Ci sono musei, teatri, e una vita culturale più articolata rispetto a Olbia”.

Però per ChatGpt Sassari ha anche dei problemi rispetto a Olbia: “molte zone del centro sono degradate o trascurate, il tessuto urbano è un po’ caotico, e manca il mare (che è a una mezz’oretta, ad esempio Platamona o Stintino). Inoltre, ha un’energia più “dura” rispetto a Olbia, più chiusa, meno turistica”. Secondo l’intelligenza artificiale ”Se cerchi mare, natura e comodità, Olbia è più vivibile”, ma è ”architettonicamente anonima” e ”troppo moderna”.

Tuttavia, a prescindere dalle considerazioni dell’IA, gli abitanti di Olbia sono molto affezionati alla loro città, che resta una delle poche realtà italiane in crescita sia come abitanti che dal punto di vista culturale, così come è cambiato molto l’aspetto, con interventi che hanno visto un miglioramento estetico del centro storico e del porto, attraendo tantissimi turisti durante la stagione estiva.

