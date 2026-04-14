Olbia, le previsioni meteo di mercoledì 15 aprile 2026

Le previsioni meteo di Olbia.
Una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili attende Olbia, dove il tempo si presenterà inizialmente instabile per poi migliorare con il passare delle ore. Al mattino il cielo si mostrerà coperto da una fitta nuvolosità accompagnata da precipitazioni deboli, con accumuli complessivi stimati intorno a un millimetro.
Nel corso delle ore successive si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, con schiarite sempre più ampie fino ad arrivare, in serata, a condizioni di cielo poco nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima prevista di 20 gradi e una minima che non dovrebbe scendere sotto i 15 gradi.
Per quanto riguarda la ventilazione, i venti soffieranno sostenuti fin dalle prime ore del giorno provenendo da Nord-Nordest, mantenendo la stessa intensità e direzione anche nel pomeriggio. Il mare si presenterà mosso per l’intero arco della giornata.