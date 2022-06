Il nuovo volto degli scalini ad Arzachena.

A Olbia c’è chi sognava di dare colore alle due sopraelevate sul mare, attraverso una provocazione diventata virale sui social, ad Arzachena, in via Porta, i ragazzi trasformano le scalinate in un arcobaleno, grazie al progetto comunale “Come me nessuno mai”.

Assieme ai ragazzi dell’Accademia dell’Arte di Arzachena, gli artisti Micaela Pisciottu e Priamo Pinna, si sono armati di pennelli e hanno dipinto i gradini e la piazzetta di via Porta, con il fine di riqualificarla. Da giorni, infatti, gli artisti erano impegnati nella realizzazione dei murales.