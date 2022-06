Attimi di paura per una medusa gigante nella spiaggia di Badesi

Trovata nella spiaggia Li Junchi a Badesi.

Grande spavento per la presenza di una medusa che nuotava nella spiaggia Li Junchi, a Badesi. Non come le meduse che spesso si vedono nelle acque della Gallura, ma più grande di un secchiello.

L’animale è stato avvistato questo pomeriggio, intorno alle 16.30. Un bagnante è riuscito coraggiosamente a tirarla fuori dal mare con paletta e secchiello, evitando che qualcuno, soprattutto qualche bambino, potesse farsi male.

A ricostruire quegli attimi di paura, una donna di Badesi, che in quel momento si trovava al mare con la famiglia. “Abbiamo visto una cosa scura in acqua dall’ombrellone – racconta una donna -. Ci siamo avvicinati per vedere cosa fosse. C’erano delle persone che sono uscite dall’acqua spaventate. Io sono del posto e in tanti anni non ho mai visto una cosa simile, era anche pesante”.