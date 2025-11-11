Guasto alla rete Abbanoa, niente acqua anche a Porto Cervo

Niente acqua a Porto Cervo per un guasto Abbanoa.

Ad Arzachena, i tecnici di Abbanoa sono intervenuti sulla condotta all’interno del partitore del Pevero a seguito di una rottura improvvisa, avviando lavori di riparazione che comporteranno temporanee sospensioni del servizio idrico. Per consentire le operazioni in sicurezza, sarà necessario interrompere il flusso sulla linea di adduzione principale dalle 12 alle 18. Durante questo intervallo, nelle località di Abbiadori, Romazzino, Porto Cervo, Pantogia e Liscia di Vacca potrebbero verificarsi cali di pressione o brevi interruzioni nell’erogazione dell’acqua, che tornerà regolare al termine dei lavori.

Il gestore ha precisato che gli operatori cercheranno di ridurre al minimo i disagi, anticipando il ripristino del servizio qualora le riparazioni dovessero concludersi prima del previsto. In caso di anomalie o malfunzionamenti, i cittadini potranno contattare il servizio guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Gli esperti avvertono inoltre che, al momento della riattivazione, l’acqua potrebbe presentare una lieve torbidità dovuta allo svuotamento e al successivo riempimento della rete, un fenomeno temporaneo che non compromette la qualità complessiva del servizio.

