A Cannigione l’appuntamento con “Il porto che vorremmo”

“Il Porto che vorremmo“: decine di diportisti e subacquei volontari puliscono i fondali del porto di Cannigione. Sabato 26 ottobre, alle 9:30, al porto di Cannigione è in programma l’ultimo appuntamento dell’AgendaBlu 2024. È il calendario all’insegna della tutela del mare e dell’ambiente ideato dal Comune di Arzachena a cui partecipano associazioni, fondazioni e società del territorio. L’iniziativa “Il Porto che vorremmo” è organizzata da Consorzio Marina di Cannigione, Pontile dei Fiori, Cooperativa Sardamar, dalle società di attività subacquea Hantias diving, Areamare, Scubarev, e dalle associazioni Passione Apnea e Comitato Insieme si può. AgendaBlu 2024 è promossa dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni e, per questa occasione, dall’assessore ai Servizi sociali, Protezione civile e Portualità, Alessandro Careddu.

L’impegno del Comune di Arzachena

“L’appuntamento ha un forte valore sociale oltre che di sensibilizzazione ambientale. Un nutrito gruppo di imprenditori e operatori turistici di Cannigione ha unito le forze per questa giornata a tutela delle acque del porto. Dimostrando grande sensibilità e il desiderio di condurre le proprie attività turistiche e nautiche in modo sostenibile e nel rispetto dell’ambiente”. Così spiega Alessandro Careddu, assessore ai Servizi Sociali, Protezione civile e Portualità.

“Abbiamo inaugurato AgendaBlu 2024 il 18 maggio con la Marina di Porto Cervo e Smeralda Holding, poi proseguito per tutta l’estate insieme a partner come Yacht Club Costa Smeralda, Consorzio Costa Smeralda, Plastic Free Onlus e One Ocean Foundation per interventi diretti alla pulizia delle spiagge, del retro spiaggia e dei sentieri, ma anche alla tutela delle dune di Capriccioli. Una presenza fondamentale per noi in questo progetto è rappresentata dalle scuole. Insieme vogliamo tenere alta l’attenzione dei cittadini sulle tematiche ambientali. La natura è la risorsa principale della nostra destinazione e dell’intera Isola, ed è un dovere proteggerla tenendo comportamenti virtuosi in spiaggia e in barca” conclude il delegato all’Ambiente e Pubblica istruzione Michele Occhioni.

Il programma

Il programma prevede l’avvio delle immersioni di subacquei esperti alle ore 10. In contemporanea, alcuni diportisti metteranno a disposizione le proprie imbarcazioni per assistere i sub e raccogliere gli oggetti riportati in superficie. Alle 13, il ritrovo per i partecipanti è agli stand allestiti al porto per un rinfresco a base di piatti tipici finanziato dall’assessore alle Attività Produttive, Stefania Fresu.

L’evento è supportato dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena e dalla Sezione di Cannigione, oltre che dalla Sceas, gestore del servizio di igiene urbana, a cui è affidato il compito di ritiro e smaltimento dei materiali recuperati dai fondali.

