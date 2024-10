Ostriche del Pacifico a La Maddalena, i dubbi degli ambientalisti

Il Grig solleva dubbi sull”introduzione di ostriche del Pacifico a La Maddalena

Gli ambientalisti del Grig sollevano dubbi sulla possibile introduzione di ostriche del Pacifico a La Maddalena. Le perplessità degli ecologisti riguardano “l’immissione di esemplari di Crassostrea gigas, grande ostrica di origine pacifica, ma diffusa anche in Europa a fini economici. Sebbene gli esemplari da inserire siano definiti sterili, in ogni caso l’immissione a qualsiasi titolo di esemplari di specie alloctone devono essere specificamente autorizzate, dopo che sia comprovata la loro innocuità per gli habitat naturali tutelati”.

L’ok a una società maddalenina

Il Grig spiega che c’è già l’ok del servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato regionale all’Agricoltura per l’introduzione “nello specchio di mare territoriale esteso 49.500 metri quadri in loc. Passo della Moneta, in Comune di La Maddalena (SS), in concessione demaniale marittima ventennale n. 1025/23636 del 18 novembre 2022 a una locale società”.

“La concessione demaniale marittima rilasciata (la n. 1025/23636 del 18 novembre 2022) afferma esplicitamente che il concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni poste dalle Amministrazioni pubbliche che hanno autorizzato a vario titolo il progetto (artt. 7 e 8 conc.): in particolare, la determinazione Ass.to Difesa Ambiente – R.A.S. – Servizio Valutazione Impatto e Incidenze Ambientali n. 260 del 16 marzo 2022 rende parere positivo condizionato al termine della procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A., D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) e previo parere dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena prot. n. 159/2022 del 17 gennaio 2022, fra le altre con l’esplicita condizione secondo cui “l’impianto dovrà prevedere l’allevamento della specie autoctona Ostrea edulis (evitando la specie Crassostrea gigas) … “ e prevedendo uno specifico piano di monitoraggio ambientale finalizzato al mantenimento delle caratteristiche naturali ed ecologiche degli habitat tutelati”.

La richiesta di annullamento

“L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha chiesto (24 ottobre 2024) pertanto l’annullamento in via di autotutela (artt. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.) dell’autorizzazione all’immissione di una specie di ostrica alloctona, in considerazione del fatto che – in via generale – sono vietate tali immissioni su tutto il territorio nazionale (art. 12 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.). L’unica possibilità di deroga – estremamente motivata – è possibile solo con autorizzazione ministeriale. Sono stati coinvolti il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di La Maddalena, l’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, la Capitaneria di Porto di La Maddalena”.

