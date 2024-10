Cosa fare nel weekend in Gallura? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Sono tanti gli eventi che accompagneranno questo mese di ottobre a Santa Teresa di Gallura. Il programma

La mostra fotografica “Different lights”, ad Arzachena. L’evento

Continuano le presentazioni nella libreria Ubik.

Sabato 26 ottobre alle 18,30 Valentina Mastroianni presenterà il suo nuovo libro: “E voleremo sopra la paura” edito da De Agostini Libri. Il programma

A Golfo Aranci non finiscono i grandi venti Antonella Ruggiero in concerto sabato 26 Ottobre in Piazza Cossiga. Il dettaglio

Sabato 26 Ottobre 9:30 dalla spiaggia dei Baracconi fino a Capo Figari, una giornata immersi nella natura, alla scoperta di un percorso suggestivo e incontaminato, fino all’osservatorio di Guglielmo Marconi. Il programma

