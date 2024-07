Luogosanto, estratto atto di citazione per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Notifica per pubblici proclami – Estratto atto di citazione per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria

L’Avv. Stefano Sussarello, con studio in Sassari al Viale Mameli n. 75 (C.F. SSSSFN71H02I452X – pec s.sussarello@pectvc.com), procuratore e difensore di Masu Mariolino, C.F. MSAMLN61T09L093P,

vista l’autorizzazione, con il parere favorevole del PM, del Giudice del Tribunale di Tempio Pausania, Dott.ssa Cecilia Marino del 11.04.2024 (R.G. 471/22) alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

vista la domanda di mediazione depositata presso l'Organismo di Mediazione Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale, sede di Olbia, il 27.06.2024

CONVOCA

Debidda Mario, nato a Luogosanto il 07.03.1947, deceduto con eredi: Demontis Maria Carmela; Debidda Agostino; Debidda Elisa / Masu Domenico, deceduto con eredi: Pirina Maria Rosa; Masu Loretta; Masu Pasqualino / Masu Francesca, deceduta con eredi: Sotgiu Maria; Sotgiu Ottavio; Sotgiu Martina – deceduta con eredi: Careddu Mario, Careddu Franca, Careddu Giovanni, Careddu Lucio; Sotgiu Agostina – deceduta con eredi: Pirredda Vittorio, Pirredda Pietro, Pirredda Caterina; Sotgiu Pierina – deceduta con eredi: Debidda Assunta, Debidda Paola, Debidda Pietrina, Debidda Giovanni, Debidda Renato, Debidda Massimo; Sotgiu Sebastiana; Sotgiu Pasqualino – deceduto con eredi: Ranedda Giovanna, Sotgiu Rosalina, Sotgiu Piera, Sotgiu Antonello, Sotgiu Andrea, Sotgiu Marisa; Sotgiu Luigino – deceduto con eredi: Murrighili Paola, Sotgiu Pierangela, Sotgiu Eleonora, Sotgiu Fabio, Sotgiu Alessandro / Masu Giacomo, nato a Luogosanto il 02.11.1899, deceduto con eredi: Masu Maria Teresa – deceduta con eredi: Albiero Natalino, Albiero Alessandro, Albiero Laura; Masu Gavina; Masu Chiarina; Masu Antonio; Masu Ottavio; Masu Nicolina; Masu Domenica / Masu Giacomo, deceduto con eredi: Masu Onofrio; Masu Pasquale / Masu Ilario / Masu Lucia, deceduta con eredi: Masu Ennio / Masu Luigi, deceduto genitore dell’attore con unico erede / Masu Maria, nata a Luogosanto il 18.02.1913, deceduta con eredi: Masu Paolo; Masu Luca – deceduto con eredi: Fini Regina, Masu Alessandro, Masu Cristina, Masu Elisa; Masu Mario – deceduto con eredi: Pinducciu Dorotea, Masu Francesca; Masu Placido – deceduto con eredi: Masu Rita; Masu Giuseppina / Masu Maria, deceduta con eredi: Sotgiu Agostino, nato a Luogosanto il 27.08.1952; Sotgiu Luigino; Sotgiu Santina; Sotgiu Pina – deceduta con eredi: Orecchioni Giovanna, Orecchioni Tommaso, Orecchioni Franca, Orecchioni Annapaola; Sotgiu Pasquale; Sotgiu Sebastiano / Masu Ottavio, nato a Luogosanto il 03.02.1926, deceduto con eredi: Masu Francesco, Masu Alessandra / Masu Paolino, nato a Tempio Pausania il 11.05.1915, deceduto con erede Masu Patrizia / Masu Paolino, deceduto con eredi: Masu Lucia; Masu Piera; Masu Teresa; Masu Antonio; Masu Pasquale Mario – deceduto con eredi: Clementi Anna, Masu Massimo, Masu Alessandro, Masu Lucia / Masu Stefano, nato a Luogosanto il 15.10.1947 / Careddu Teodora, nata a Santa Teresa di Gallura il 13.09.1954 / Cuccu Salvatore, nato a Luras il 28.04.1937 / Debidda Luigi, nato a Luogosanto il 02.02.1920, deceduto con eredi: Debidda Giovanni; Debidda Dino / Masu Antonio, nato a Luogosanto il 02.02.1920, deceduto con erede Masu Giovannico

loro eredi e aventi causa o comunque chiunque possa vantare un diritto di proprietà o altro diritto reale sui seguenti beni immobili o porzioni di essi siti nel Comune di Luogosanto (SS) e distinti al Catasto Terreni: a) al Foglio 31, mappale 193, Pascolo 4, ha 00.22.50 RD 1,6 – RA 0,58; b) al Foglio 31, mappale 195, Pascolo 4, ha 03.47.76 RD 17,96 – RA 8,98; c) al Foglio 31, mappale 2, Pascolo ARB U, ha 11.45.74, RD 177,52 – RA 147,93; d) al Foglio 31, mappale 232, Pascolo 4, ha 00.70.00, RD 3,62 – RA 1,81; e) al Foglio 31, mappale 141, Pascolo 5, ha 03.15.25 RD 8,14 – RA 3,26,

avanti l’Organismo di Conciliazione Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale, Sede di Olbia alla Via Ogliastra n. 46, mail info@tribunalearbitralenazionale.it, tel. 393.5139582 – 333.1275726, pec traibunalearbitralenazionale@pec.it, per l’incontro di mediazione obbligatoria del giorno 20.09.2024 ore 16:00, avanti il mediatore designato Dott. Marco Albano, giusta domanda di mediazione, n. 491/24 (provv), di cui i convenuti potranno prendere visione unitamente al regolamento sul sito www.mediatoristragiudiziali.it, con invito a far pervenire almeno 8 giorni prima della riunione il modulo di “risposta alla domanda di mediazione” e/o comunicare la mancata partecipazione;

qualora l’esperimento della procedura di mediazione non sortisca risultato positivo,

CITA

i medesimi soggetti sopraelencati ex art. 150 c.p.c., a comparire avanti al Tribunale di Tempio Pausania sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del giorno 30.01.2025 alle ore 09:00 ss, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti,

CONCLUSIONI

ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che il Sig. Mariolino Masu, C.F. MSAMLN61T09L093P, ha acquistato in via esclusiva ed a titolo originario per maturata usucapione ex art. 1158 e seguenti del codice civile il diritto di proprietà sui seguenti beni immobili siti in Comune di Luogosanto (SS) e distinti al Catasto Terreni:

a) al Foglio 31, mappale 193, Pascolo 4, ha 00.22.50 RD 1,6 – RA 0,58;

b) al Foglio 31, mappale 195, Pascolo 4, ha 03.47.76 RD 17,96 – RA 8,98;

c) al Foglio 31, mappale 2, Pascolo ARB U, ha 11.45.74, RD 177,52 – RA 147,93;

d) al Foglio 31, mappale 232, Pascolo 4, ha 00.70.00, RD 3,62 – RA 1,81;

e) al Foglio 31, mappale 141, Pascolo 5, ha 03.15.25 RD 8,14 – RA 3,26; per l’effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania di effettuare le conseguenti trascrizioni e volture, esonerandolo da ogni responsabilità; con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio solo in caso di opposizione.

Sassari, 27 giugno 2024

Avv. Stefano Sussarello

