“Pasca di Natali in Carrera”, Calangianus celebra la tradizione

Successo per “Pasca di Natali in Carrera” a Calangianus

Con l’arrivo dei Re Magi, si è conclusa con successo a Calangianus l’edizione 2025/2026 di “Pasca di Natali in carrera”. La manifestazione, che ha trasformato il cuore del borgo gallurese in un palcoscenico a cielo aperto, si conferma un appuntamento identitario di primaria importanza. Capace di coniugare devozione, cultura e promozione del territorio.

L’evento di quest’anno viene archiviato come un’edizione da record, caratterizzata da una partecipazione di pubblico che ha superato le aspettative. Consolidando il ruolo di Calangianus quale punto di riferimento per le celebrazioni natalizie nel Nord Sardegna.

Il successo della kermesse è da attribuire al lavoro sinergico coordinato dall’Associazione “Contiamoci”. La macchina organizzativa ha dimostrato una dedizione capillare, curando ogni dettaglio degli allestimenti e del percorso narrativo che ha animato le vie del centro.

Fondamentale è stato il supporto della rete locale: gruppi, associazioni e singoli cittadini hanno offerto il proprio contributo volontario, rendendo possibile la realizzazione di un palinsesto ricco e variegato. È proprio questa coesione comunitaria ad essere stata identificata come il “cuore pulsante” dell’intera iniziativa.

Un elemento di novità di questa edizione è stato l’eccezionale interesse mostrato dalla stampa e dalle emittenti televisive. La copertura mediatica senza precedenti ha permesso di esportare la magia del Natale calangianese oltre i confini locali, dando il giusto riconoscimento ai sacrifici e alla passione profusi dagli organizzatori per preservare tradizioni secolari.

La chiusura dell’evento con il rito di “Li tre Re” segna non solo la fine delle festività, ma anche un nuovo punto di partenza. Il bilancio estremamente positivo proietta già la comunità verso le sfide future, con l’auspicio di continuare a far crescere un evento che è ormai patrimonio collettivo.

