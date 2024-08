A chi appartiene lo yacht andato a fuoco sulla spiaggia di Olbia.

Le notizie che si sono rapidamente diffuse sui social riguardo all’incendio di uno yacht al largo delle coste di Olbia, attribuendo l’imbarcazione al vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, si sono rivelate false. Lo yacht in questione, infatti, non appartiene al politico russo, bensì a Serkan Borançılı, fondatore della popolare app di consegne a domicilio Getir.

L’incidente, che ha coinvolto l’imbarcazione di lusso, è stato inizialmente segnalato su Twitter/X da un account vicino all’ex leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, il quale affermava che lo yacht in fiamme fosse di proprietà di Medvedev. Tuttavia, queste informazioni si sono dimostrate errate.

Secondo quanto riportato dal quotidiano online Open, lo yacht in questione si chiama Atina e non Fotina, come precedentemente indicato. La differenza tra le due imbarcazioni non è solo nel nome, ma anche nelle dimensioni: l’Atina è lunga 47 metri, ben 15 metri in più rispetto ai 32 metri dello yacht attribuito inizialmente a Medvedev.

A confermare la vera identità del proprietario è un articolo pubblicato il 13 agosto 2024 sul sito turco Takvim.com.tr, che identifica Serkan Borançılı come il proprietario dell’Atina. L’articolo offre una ricostruzione dell’accaduto, smentendo le voci circolate sui social. Anche il sito Halktv.com.tr ha trattato l’argomento, pubblicando un articolo l’11 agosto 2024, corredato da foto dell’imbarcazione in fiamme e del suo proprietario.

