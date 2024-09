Incidente sulla strada di Arzachena, le condizioni dei feriti

Le condizioni dei feriti nell’incidente ad Arzachena.

Le condizioni delle due donne coinvolte in un incidente stradale, avvenuto ieri mattina all’incrocio tra la strada statale 73 e la strada statale 59, non destano preoccupazione. La conducente di una delle vetture e la passeggera dell’altra hanno necessitato di cure mediche e per questo erano state trasportate in ospedale per accertamenti.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza della scena e gestire le operazioni di soccorso. Nonostante la rapidità degli interventi, si sono registrati disagi per la viabilità, con traffico rallentato per diverse ore.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui