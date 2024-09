In aereo da Olbia alla Corsica, da giugno il collegamento con Figari

Da giugno 2025 Air Corsica lancia il collegamento tra Olbia e Figari

Air Corsica avvicina le isole cugine: dal 6 giugno parte il collegamento aereo tra il Costa Smeralda di Olbia e il Corsica del Sud di Figari. A darne notizia è la pagina Facebook Sardegna in volo, sempre in prima linea su tutto ciò che riguarda i collegamenti aerei con l’Isola.

Sul sito della compagnia corsa è comparsa la destinazione Olbia. L’aereo Sardegna del nord-Corsica del sud si aggiunge ai traghetti Santa Teresa-Bonifacio, che notoriamente non sono molto economici. Ma il collegamento, secondo le attuali informazioni presenti sul sito, ci sarà solo una volta alla settimana – sempre di venerdì – con prezzi non proprio da compagnia low cost. I 40 minuti di volo tra Olbia e Figari costano 103,10 euro mentre il costo della tratta opposta sale a 113,53 euro (dal 6 al 13 giugno, per un totale di 216,63, tasse escluse). Con le agevolazioni per la continuità territoriale di cui dispongono i cittadini corsi, il prezzo è identico a quello di un volo Figari-Parigi con andata domani e ritorno il 25 settembre (216,83 euro).

