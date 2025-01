Intervento urgente di Abbanoa, problemi con l’acqua a Porto Cervo

Intervento in emergenza di Abbanoa a Porto Cervo in via della Randa

Il primo annuncio era limitato a ieri, oggi Abbanoa comunica che p in corso un intervento urgente con disagi per l’acqua a Porto Cervo. “La società Abbanoa comunica in data odierna si procederà in emergenza ad una riparazione delle condotte in prossimità della nuova condotta di Via della Randa. Il flusso dell’acqua potrà subire disservizi nelle zone di Porto Cervo Marina, Liscia di Vacca e Cala Granu”.

“Per eseguire l’intervento, sarà necessario effettuare la chiusura del flusso idrico sulla linea al servizio delle utenze dalle ore 08:00 alle ore 16:00.

Pertanto, si avranno disservizi di approvvigionamento idrico alle abitazioni ubicate in località:

Tutto il centro abitato della Fraz. Porto Cervo Marina dalle ore 08:00 alle ore 16:00;

dalle ore 08:00 alle ore 16:00; Tutto il centro abitato della Fraz. Liscia di Vacca dalle ore 08:00 alle ore 16:00;

dalle ore 08:00 alle ore 16:00; Tutto il centro abitato della Fraz. Cala Granu dalle ore 08:00 alle ore 16:00.

Nostro personale dedicato opererà sul campo effettuando manovre di regolazione dei flussi dai serbatoi ottimizzando al meglio le riserve idriche ivi accumulate.

Si prevede il ripristino della regolare erogazione in distribuzione a partire dalle ore 17:00,

salvo imprevisti”.





Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui