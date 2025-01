Sanato 11 gennaio a Tempio il Concerto dell’Epifania

È sabato 11 gennaio, sempre alle 18.30 al Palazzo Pes Villamarina di Tempio, la data fissata per recuperare il Concerto dell’Epifania. L’iniziativa dell’associazione Iskeliu era prevista per sabato 4 gennaio e successivamente rinviata per la scomparsa del Maestro Giovanni Maria Pasella.

L’ensemble musicale vedrà protagonisti Laura Fresi, Alessandro Deiana, Antonio Fresi, Mauro Fresi e Sandro Fresi.

