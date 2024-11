Investite sulle strisce ad Arzachena, come stanno mamma e figlia

Le condizioni di mamma e figlia investite ad Arzachena.

Sono in miglioramento le condizioni di una donna e sua figlia di 10 anni, coinvolte ieri pomeriggio in un incidente stradale ad Arzachena. Madre e figlia stavano attraversando sulle strisce pedonali quando un’auto le ha travolte, sbalzandole a terra a causa dell’impatto.

LEGGI ANCHE: Mamma e figlia di 10 anni investite sulle strisce ad Arzachena.

Immediatamente soccorse da due ambulanze del 118, le due ferite sono state successivamente trasportate in elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, le condizioni della donna e della bambina non sono gravi. Le Forze dell’Ordine sono intervenute per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui